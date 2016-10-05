إس 300 يصل إلى سورية.. وموسكو مستمرون بالدعم

| وكالات

بينما حذرت الدبلوماسية الروسية من استعداد الولايات المتحدة لعقد «صفقة مع الشيطان» من أجل إسقاط النظام في سورية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول منظومة الصواريخ المضادة للجو إس 300 إلى سورية.

وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو وفق «روسيا اليوم»، على «مواصلة موسكو جهودها لمنع تصعيد النزاع السوري دون أن تستبعد محاولة بعض الأطراف الإطاحة بالقوة بالحكومة السورية و«بلقنة» سورية».

وتابعت: يبدو أن الأميركيين فقدوا السيطرة على الزمر المسلحة في سورية، أو ربما دبّ الخلاف بين خارجيتهم والمخابرات المركزية ووزارة الدفاع الأميركية.

وحسب مصادر استخباراتية أميركية، وصلت إس 300 بحراً إلى سورية، قبل نحو يومين، ونشرت في القاعدة الروسية بطرطوس.

وبالرغم من التوتر الجديد الذي أحدثه انهيار الاتفاق الروسي الأميركي، أكد الكرملين أن «روسيا لن تتخلى عن خطط مكافحة الإرهاب في سورية ودعم حكومة دمشق»، وكي توضح لواشنطن عواقب قرارها سارعت وزارة الدفاع الروسية إلى الإعلان عن وصول إس 300 لسورية.