الدوما يصدّق الجمعة اتفاقية نشر القوات الجوية بسورية

| وكالات

أدرج مجلس الدوما الروسي مسألة تصديق الاتفاقية حول نشر مجموعة جوية من القوات المسلحة الروسية في سورية على جدول أعمال المجلس الأدنى للبرلمان في 7 تشرين الأول.

وأشار بيان نشر في الموقع الرسمي للدوما بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» إلى أن رئاسة المجلس قررت إدخال مشروع قانون اتحادي بهذا الشأن في جدول أعمال الدوما في 7 تشرين الأول عام 2016.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أحال الاتفاقية الروسية السورية حول نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية لتصديق البرلمان عليها في 9 آب الماضي.

يذكر أن هذه الاتفاقية وقعت في دمشق في 26 آب عام 2015.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن روسيا وسورية اتفقتا على نشر مجموعة للقوات الجوية الروسية في سورية لأجل غير مسمى.

وتنص الاتفاقية على أن مطار «حميميم» وبناه التحتية والأراضي المخصصة باتفاق الجانبين تقدّم لاستعمال الجانب الروسي من دون أي مقابل.

كما تنص الاتفاقية على استخدام القوات الجوية الروسية بقرار من قائدها وفقاً للخطط المتفق عليها مع سورية وعلى توصل موسكو ودمشق إلى اتفاق على تشكيلة المجموعة الجوية الروسية.

ويحق لكل من الجانبين الخروج من الاتفاقية من جانب واحد من خلال إبلاغ الجانب الثاني بقراره، وينتهي تطبيق الاتفاقية بعد مرور عام على تسلم الجانب الثاني مذكرة بهذا الشأن من الجانب المبادر إلى إنهاء الاتفاقية.

وتقضي الوثيقة بأن روسيا تستطيع بموجب هذه الاتفاقية نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو معدات مطلوبة إلى سورية من دون دفع أي رسوم أو ضرائب.

يذكر أن كل الممتلكات المنقولة في القاعدة الجوية وكل المنشآت المقامة فيها بشكل مؤقت وفقا للاتفاقية تعتبر عائدة للاتحاد الروسي.

وسيتمكن العسكريون الروس وفقاً للاتفاقية من دخول سورية باستخدام وثائق ثبوتية صالحة لمغادرة روسيا من دون خضوعهم للرقابة في سورية.