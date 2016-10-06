المفتي حسون من بغداد: سورية والعراق توءمان في النصر على الإرهاب

واصل مفتي الجمهورية أحمد حسون أمس زيارته لبغداد التي أكد منها أن الذي لا يستطيع أن يدافع عن وطنه لن يدافع عن أمته، بعد أن اعتبر أن سورية والعراق سيكونان توءمين في النصر على الإرهاب.

وبدأ حسون الإثنين زيارة لبغداد تستغرق عدة أيام، وقال خلال لقائه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمس: «إن المطلوب اليوم هو مزيد من اللقاء حول ما يجمع والذي هو أكثر بكثير مما يفرق، مشدداً على حقيقة أن الذي لا يستطيع أن يدافع عن وطنه لن يدافع عن أمته».

بدوره أكد الجعفري ضرورة أن يرتقي العلماء بخطابهم إلى مستوى التحديات التي تواجه الأمة.

كما التقى حسون رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، ووفداً من علماء العاصمة العراقية بغداد، إضافة إلى رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم، وبحسب موقع «الحدث نيوز» فقد نوه حسون بضرورة توحيد كلمة الأمة الإسلامية إزاء التحديات التي تمر بها، في حين أكد الحكيم أهمية وجود شخصيات دينية تحمل فكراً إسلامياً حقيقياً وروح الاعتدال والتسامح والمحبة.

والثلاثاء التقى حسون رئيس هيئة الإفتاء العراقية مهدي الصميدعي، وقال: «إن سورية والعراق هما توءمان منذ خلقهما اللـه عز وجل حتى اليوم والأجمل أنهما دائماً في الآلام معاً وفي النصر معاً، ونحن نطل على أبواب النصر».