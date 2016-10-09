الجيش دخل الهامة ويمنح مسلحيها مهلة أخيرة

أكد نشطاء على «فيسبوك» أن الجيش منح المسلحين في الجزء المتبقي من بلدة الهامة تحت سيطرتهم «وقفاً كاملاً لإطلاق النار كفرصة أخيرة لتسليم أسلحتهم»، موضحين أن ذلك «يأتي بطلب من لجان المصالحة».

ومع مساء أول من أمس سيطر الجيش بالتعاون مع الدفاع الوطني على منطقة العيون وصولاً إلى جامع عمار بن ياسر، وتتضمن 70 كتلة من الأبنية من بينها بناء الباخرة، حيث رفع الجيش العلم السوري، بعد أكثر من أسبوع من المعارك العنيفة، بحسب المصادر ذاتها.

وبينما تستمر جهود لجان المصالحة للتوصل إلى اتفاق هدفه إخراج المسلحين من الهامة بالكامل، فر عدد من متزعميهم إلى وادي بردى المجاور.