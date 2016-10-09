سويسرا تنتقد تسييس القضايا الإنسانية ولقاء ثلاثي مع إيران وسورية قريباً

| وكالات

انتقد مساعد وزير الخارجية السويسري ورئيس الوكالة السويسرية للمساعدات الإنسانية إمانويل بسلر استغلال القضايا الإنسانية وتسييسها، واعتبر أن ذلك يشكل أحد التحديات التي تواجه قضايا حقوق الإنسان، مجدداً خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين جابر أنصاري في جنيف استعداد بلاده لتعزيز التعاون في مجال تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى سورية.

بدوره أكد جابر أنصاري في تصريح له أمس، حسب وكالة «سانا»، أنه بحث وبسلر، الوضع الإنساني في سورية وتم الاتفاق على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وسورية وسويسرا في المستقبل القريب لبحث تسهيل إرسال المساعدات الإنسانية إلى سورية.

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة إيلاء الاهتمام الكبير بالجوانب الإنسانية للأزمات الراهنة في المنطقة ومواصلة التعاون بين إيران وسويسرا في مجال المساعدات الإنسانية، معلناً استعداد طهران لأداء دور في هذا المجال.

والتقى جابر أنصاري في وقت سابق المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا، مؤكداً له ضرورة الاهتمام الجدي بمكافحة الإرهاب بالتزامن مع تقديم رؤية سياسية مقبولة حول مستقبل سورية مبنية على مبدأ أساسي وهو إرادة الشعب السوري، فيما وصف دي ميستورا الظروف الراهنة في سورية بأنها أكثر حساسية من أي وقت مضى.