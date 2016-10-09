الهند: «بريكس» تنوي إنشاء صندوق لإعادة إعمار سورية

| وكالات

توقع مصدر في الحكومة الهندية، أن تطرح دول مجموعة «بريكس» خلال قمتها المرتقبة في مدينة غوا الهندية يومي 15 و16 الشهر الجاري إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار سورية بعد انتهاء الحرب الإرهابية التي تشن عليها.

ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، حسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن المصدر: إن هذا الاقتراح سيأتي بمبادرة من الجانب الهندي.

وأعلن وزير الخارجية الهندي مبأشار أكبر، في آب الماضي وخلال لقائه الرئيس بشار الأسد في إطار زيارته إلى سورية، أن بلاده مستعدة للإسهام بشكل نشيط في العمل على تنمية سورية وإعادة إعمارها بعد انتهاء الأزمة التي تمر بها حالياً.