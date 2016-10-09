أكثر من 200 شهيد ضحايا غارة لـ«التحالف السعودي الأميركي» على مجلس عزاء بصنعاء

| الوطن – وكالات

أكد القائم بأعمال وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور غازي إسماعيل أن عدد ضحايا الغارات التي نفذتها مقاتلات «التحالف السعودي الأميركي»، واستهدفت مجلس عزاء والد وزير الداخلية التابع للمجلس الرئاسي في صنعاء اللواء جلال الرويشان «ارتفع إلى أكثر من 200 شهيد و566 جريحاً» في حصيلة غير نهائية، موضحاً في تصريحات نقلتها وكالة «سبأنت» اليمنية أن الوزارة استدعت جميع أطباء الجراحة العامة والأوعية الدموية وأطباء المخ والأعصاب والعظام للتوجه إلى مستشفيات العاصمة لمساعدة طواقمها».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مصدر أمني في صنعاء، بأن حاكم العاصمة اليمنية صنعاء، اللواء عبد القادر علي هلال، من بين الضحايا.

وبعد تناقل الخبر عبر وسائل الإعلام سارع التحالف إلى نفي أي ضلوع له في الغارات الجوية مشيراً في بيان نقلته «فرانس برس» إلى وجوب النظر في «أسباب أخرى».

من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، في بيان تلقت «الوطن» نسخة منه أن «بين جرائم الصهاينة وسكين داعش في سورية والعراق وجرائم الحرب السعودية ضد الشعب اليمني خيطاً واحداً»، مؤكدة أن «نار الإرهاب التي أشعلها المتصهينون من حكام عرب بدعم أميركي صهيوني سواء كان في سورية أو العراق أو ليبيا واليمن وكذلك في مصر ستمتد إلى مخادعهم وعروشهم».