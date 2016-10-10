رئيس مجلس الوزراء يلتقي الفنانين المكرمين والمشاركين في مهرجان الاسكندرية

التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وبحضور وزير الثقافة محمد الأحمد أمس الفنانين السوريين المشاركين والمكرمين في مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي اختتم أعماله مؤخرا.

وقدم المهندس خميس التهنئة للفنانين بإنجازاتهم المشرفة مبينا أن هذا ليس غريبا على الدراما السورية التي حققت قفزات نوعية عبر السنوات الماضية وتبوأت مركز الصدارة في القنوات العربية.55

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية أن تعمل الدراما على نقل حقيقة الأحداث التي تجري في سورية وتشخيصها لافتا إلى دور الاعمال الفنية بمختلف أشكالها في زيادة الوعي والتعريف بالحرب الثقافية والفكرية التي نواجهها ومعتبرا أن كل مواطن معني بالدفاع عن سورية ويقاوم من موقعه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الرسالة السامية والنبيلة للفن في نقل تطلعات المواطنين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتركيز على القضايا المصيرية والهموم المعيشية موضحا أن أهم تحد هو اعادة بناء الفكر الوطني الصحيح.

وتناول اللقاء أهمية الارتقاء بواقع الإنتاج الفني ومواجهة المعوقات التي تواجهه لتقديم اعمال فنية متميزة تغني الفكر وتنمي الحس الوطني لدى الاجيال اضافة الى بحث واقع موءسسة الانتاج التلفزيوني وصالات السينما وزيادة الدعم الحكومي في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء كرم رئيس مجلس الوزراء الفنانين دريد لحام ونجدت أنزور وسلاف فواخرجي ورنا شميس وميسون أبو اسعد للجوائز التي حققوها في مهرجان الاسكندرية.