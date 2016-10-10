«جند الأقصى» تبايع «فتح الشام».. و«الأحرار» ترفض

أعلنت ميليشيا «جند الأقصى» مبايعتها لـ«جبهة فتح الشام» الإرهابية (النصرة سابقاً)، ونشرت مواقع معارضة صورة عن بيان المبايعة أظهرت ورقة مكتوبة بخط اليد ومذيلة بتوقيع أمير «الجند» «أبو دياب السرميني» وتوقيع وختم أمير «فتح الشام» أبو محمد الجولاني.

وذكر بيان المبايعة أنه و«في ظل الحاجة الحرجة التي وصلته الساحة، حيث أسفرت التداعيات الأخيرة من تقدم النظام وإعادة احتلال العديد من المناطق، وحرصاً على دماء المسلمين وتجاوزاً للاقتتال الداخلي الحاصل بيننا وبين «أحرار الشام» والذي لا يستفيد منه إلا النظام وحلفاؤه، فإننا في «جند الأقصى» نعلن مبايعتنا «جبهة فتح الشام» حتى تحقيق غايات هذا الجهاد المبارك في إزالة الطاغية وتحكيم شرع اللـه في أرضه».

وأحال البيان «القضايا العالقة» بين «الجند» و«أحرار الشام» إلى «قضاء شرعي يُتفق عليه مع قيادة فتح الشام».

وفي وقت لاحق من يوم أمس رفضت ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» خطوة «جند الأقصى» ونقلت مواقع معارضة عن المتحدث العسكري للحركة أبو يوسف المهاجر قوله: إن «الحركة غير موافقة على بيعة جند الأقصى لفتح الشام والعمل العسكري ضد الجند مستمر».