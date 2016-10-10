بعد أن وصل دمشق عبر مطارها.. تلابا: نأمل في أن نساهم في حل سريع للأزمة

| الوطن – وكالات

في أول زيارة لمسؤول غربي عبر مطار دمشق الدولي، وصل أمس، نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن تلابا إلى سورية على رأس وفد رفيع.

وعبر تلابا للصحفيين في المطار عن أمل بلاده في «أن نستطيع أن نساهم في حل سريع للأزمة في سورية، فقد وصلنا كأصدقاء لسورية حيث يجب التعبير عن الصداقة في الأوقات الحرجة»، مبيناً أن الزيارة هي استكمال للمحادثات التي أجراها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ونظيره التشيكي لوبومير زاؤراليك في نيويورك نهاية الشهر الماضي.

وأضاف: «إننا ننقل مساعدات إنسانية من الشعب التشيكي إلى الشعب السوري وسنجري محادثات مع عدد من المسؤولين».

واستقبل تلابا في المطار، معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، الذي عبر، وفق وكالة «سانا»، عن تقدير دمشق لمواقف الحكومة التشيكية «الموضوعية والمتوازنة» إزاء ما يحصل في سورية.

ومن المقرر أن يلتقي تلابا اليوم المعلم ووزيري الثقافة محمد الأحمد والاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة، ثم سيقوم بجولة في عدد من المحافظات السورية.

وزار تلابا دمشق في 15 تشرين الثاني العام الماضي، لكن الزيارة حينها كانت براً عقب وصوله إلى مطار بيروت، والتقى حينها المعلم، ونائبه فيصل المقداد.

وخلال لقائهما الأخير في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر زاؤراليك للمعلم، عن اهتمام الجانب التشيكي بالمشاركة في إعادة إعمار سورية.