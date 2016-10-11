بعد تصويت القاهرة لصالح القرار الروسي: السعودية توقف إمداد مصر بالنفط

| الوطن – وكالات

قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، إن شركة آرامكو السعودية توقفت عن إمداد مصر بالمنتجات البترولية المتفق عليها خلال شهر تشرين الأول الجاري فقط دون إبداء أي أسباب، وفق مواقع مصرية.

وفي وقت لاحق صرح عبد العزيز لـ«سبوتنيك» الروسية أن آرامكو أخطرت وزارته رسمياً أن التوقف «يخص الشهر الجاري فقط ولا يؤثر على الاتفاق كله».

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة آرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

ورجح مراقبون تحدثت إليهم «الوطن» أن قرار الشركة السعودية قد يكون بعد الموقف المصري اللافت خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول سورية السبت الماضي والتي صوت فيها المندوب المصري لصالح مشروع القرار الروسي.

ولتفادي الأزمة نقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة البترول المصرية أن بلاده «ستطرح عدداً من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود، وأن هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات».