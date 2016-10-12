عودة الاشتباكات بين «الأحرار» و«جند الأقصى»

تواصلت الاشتباكات أمس بين ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» وعناصر تنظيم «جند الأقصى» المبايع لـ«جبهة فتح الشام» الإرهابية (النصرة) رغم الاتفاق الذي توصلت إليه «فتح الشام» مع «الأحرار» أول من أمس، ونص على «الوقف الفوري والمباشر لإطلاق النار»، واعتبر بيعة «جند الأقصى» لـ«فتح الشام» حلاً لكيان الأول واندماجاً كاملاً في الثاني.

وأكدت صفحات معارضة على «فيسبوك»، تجدد الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، مشيرة إلى استخدام الأسلحة الثقيلة فيها، ونقلت عن الناطق الرسمي باسم «الأحرار» أحمد قره علي: «إنّ عصابة جند الأقصى هاجمت مقر الحركة في بلدة تحتايا بريف إدلب عقب الاتفاق»، مشيرة إلى أن ما وصفه بـ«الفصائل الثورية المجاهدة»، ستحافظ على كامل جاهزيتها القتالية للتعامل مع «جند الأقصى» في حال تم خرقت الاتفاق.