نصر اللـه: جميع المدافعين عن سورية يتطلعون إلى حل سياسي وليس سفك الدماء

| وكالات

أكد الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر اللـه أن جميع الذين يدافعون عن سورية، يدافعون عن محور المقاومة ويتطلعون إلى حل سياسي، وليس إلى المزيد من سفك الدماء.

وفي كلمة له في مراسم إحياء ليلة العاشر من محرم بالضاحية الجنوبية لبيروت أمس، قال نصر اللـه: لا يجب أن نيئس من الحل السياسي وأن نواصل العمل جميعاً، والملف الإنساني لا يجب أن يهمل ويجب إيصال مساعدات إنسانية».

وشدد نصر اللـه، وفق موقع قناة «المنار» على أن مشهد المنطقة حالياً هو مشهد توتر وتصعيد «ولا يبدو أن هناك مسارات للتفاوض أو الحلول»، وأضاف: كانت سورية أمام فرصة لوقف القتال وإعادة إطلاق المسار السياسي ولكن سرعان ما خرج الأميركيون من الاتفاق، في إشارة إلى الاتفاق الروسي الأميركي في 9 أيلول الماضي والذي توقف في 12 منه.

وبين نصر اللـه أن مشروع الأميركيين هو تكديس وجمع داعش في الرقة ودير الزور وعلى امتداد الحدود العراقية السورية، معتبراً أن تحييد النصرة وضربها سيجعل كل الجماعات المسلحة ضعيفة وهزيلة وغير قادرة على مساعدة أميركا, وأكد نصر اللـه أن المطلوب هو الصمود والثبات والبقاء في الميادين.