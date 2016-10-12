عناصرنا مؤمن عليهم.. ونصرف فواتير المصابين.. وحالات تكلف أكثر من مليون ليرة بالسنة … اللواء الشاطر: جرحى قوى الأمن الداخلي بالأزمة أكثر من 8 آلاف

| محمد منار حميجو – تصوير: طارق السعدوني

أعلنت مديرة إدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية اللواء باسمة الشاطر أن عدد مصابي قوى الأمن الداخلي المسجلين تراوح بين 8 إلى 9 آلاف خلال الأزمة، كاشفة عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمانة السورية لتقديم كل ما يحتاجه المصاب باعتبار أنها تمتلك مركزاً متطوراً لتركيب الأعضاء.

وفي حوار خصته لـ«الوطن» قالت الشاطر: إن الوزارة لم تأل جهداً في تأمين كل ما يحتاجه الجريح والمصاب بما في ذلك المستلزمات الطبية، مشيرة إلى أنه لا توجد تكاليف محددة لذلك باعتبار أن المبالغ تصرف بحسب الإصابة وأن هناك حالات تكلف أكثر من مليون ليرة في السنة.

وأوضحت الشاطر: هناك جرحى لا يعلمون أنه يوجد مكتب خاص لمتابعة المصابين وبالتالي أي مصاب يتعالج على حسابه الخاص وقدم فواتير بذلك فإن المكتب يصرفها، لكن ضمن الشروط، مضيفة: لدينا شيء يسمى الضمان الصحي.

وأعلنت الشاطر أن جميع عناصر قوى الأمن الداخلي مؤمن عليهم لذلك لم يتم التفكير بالتأمين الخارجي، ضاربة مثلاً أن العنصر المريض الذي بحاجة إلى عملية تجرى له في مشفى الشرطة، وإن لم يكن فيه ففي مشافي الجيش أو وزارة الصحة أو التعليم العالي.

وأضافت: هناك جمعيات ترغب في إجراء عمليات معينة للجرحى ونحن بدورنا نزودها ببعض الأسماء بعد موافقة الوزير، مشيرة إلى التعاون مع جامعة دمشق في المجال النفسي.