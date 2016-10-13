الخلاف إلى تصاعد وسفير الرياض يغادر القاهرة

| وكالات

تزايدت فجوة الخلاف السياسي بين مصر والسعودية حول سورية، حتى ظهرت للعلن مع إعلان الرياض استياءها من تصويت القاهرة أخيراً في مجلس الأمن الدولي إلى جانب مشروع قرار روسي بشأن سورية.

وبعد يوم من رد الرياض على الموقف المصري، عبر إيقاف شركة «آرامكو» السعودية إمدادات البترول إلى مصر للشهر الجاري، غادر سفير النظام السعودي أحمد القطان القاهرة إلى الرياض أمس وبشكل طارئ بهدف بحث ملف العلاقات المصرية السعودية مع المسؤولين السعوديين، وفق ما نقلت «سانا» عن مصادر إعلامية مصرية، أوضحت أن «سفر القطان إلى بلاده يستمر 3 أيام ويأتي في إطار التحضير لزيارة وفد مصري رفيع المستوى إلى السعودية لاستعراض آخر تطورات المنطقة وتداعياتها على العلاقات بين الجانبين».