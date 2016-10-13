الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق نار فوري

| وكالات

جدد بابا الفاتيكان فرنسيس في اللقاء الأسبوعي بساحة القديس بطرس في روما دعوته «بشكل ملح» ومناشدته «بكل قوته» المسؤولين ليتم التوصل إلى وقف إطلاق نار «فوري يفرض ويحترم، على الأقل الوقت اللازم لإفساح المجال أمام إجلاء المدنيين، وفي المقام الأول الأطفال العالقون تحت قصف دموي»، معتبراً وفق وكالة «أ.ف.ب»، أنه قريب من كل ضحايا الحرب في سورية والتي وصفها بـ«غير الإنسانية».

ورقى فرنسيس الأحد سفير الفاتيكان بدمشق المطران الإيطالي ماريو زيناري إلى درجة كاردينال في إطار إظهار اهتمام الكنيسة الكاثوليكية، التي يتبعها 1.2 مليار شخص، بالقضية السورية.

ويعتقد أن هذه أول مرة في التاريخ الحديث تتم ترقية سفير للفاتيكان إلى درجة كاردينال.