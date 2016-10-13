الدفاع الروسية: أدلة وزير الخارجية البريطاني ستنهار إذا كشفها … بوتين: منظمة إرهابية قصفت قافلة المساعدات بحلب الشهر الماضي

| وكالات

رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل غير مباشر على الاتهامات الغربية وبالأخص البريطانية التي ساقها وزير الخارجية بوريس جونسون حول دور روسي في قصف قافلة المساعدات الإنسانية في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الشمالي قبل أقل من شهر.

وخلال كلمة له أمام منتدى «روسيا تنادي» الاقتصادي في موسكو، قال بوتين: «نحن نرى ما يحدث، هذه اتهامات كاسحة لروسيا في كل الخطايا وفي جميع الجرائم».

وأضاف: «نعرف من وجه الضربة إلى هذه القافلة الإنسانية، إنها واحدة من المنظمات الإرهابية»، وتابع مشيراً إلى أن الأميركيين يعلمون ذلك أيضاً: «لكنهم يفضلون اتخاذ موقف آخر، والقيام بتوجبه اتهامات واسعة بحق روسيا، وهذا لن يساعد».

وفي خطوة غير تقليدية، رد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف بشدة على تصريحات جونسون وقال: إن «الهيستيريا» المعادية لروسيا من بعض ممثلي النخبة البريطانية لم تعط أي انطباع جدي منذ زمن طويل.

وإذ أشار إلى أن وزير الخارجية البريطاني استند على ما سماه «صوراً متاحة للجميع» التقطتها أقمار صناعية، قال كوناشينكوف: إن «أدلة» جونسون ستنهار في حال الكشف عن تلك الصور بالفعل.