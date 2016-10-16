طهران: تردي الأوضاع السورية سببه تدخل أغلب دول «اجتماع الرياض»

| وكالات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن تردي الأوضاع في سورية واليمن والبحرين والعراق وليبيا جاء نتيجة تدخل أغلب الدول المجتمعة في الرياض الخميس الماضي، والتي تحاول تبرير سياساتها الفاشلة باتهام الآخرين، معتبرة في بيان نقلته قناة «العالم» الإخبارية أن التدخل اللامسؤول لهذه الدول في شؤون سائر الدول أدى إلي اتساع نطاق انعدام الأمن والحروب والإرهاب وانتهاك سيادة الدول المجاورة لها، ولذلك فإن هذه الدول ليست في موقع يؤهلها لتنصح الآخرين بعدم التدخل في شؤون المنطقة.

وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً مشتركاً في الرياض الخميس مع وزير الخارجية التركي، ودعا البيان الختامي إيران للتخلي عن «دورها المذهبي في المنطقة»، وطالبوا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف ما وصفوه بـ«العدوان على السوريين».