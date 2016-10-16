مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار على طاولة قمة «بريكس» اليوم

| وكالات

طغى هدف مكافحة الإرهاب على اللقاءات التي سبقت انطلاق القمة الثامنة لمجموعة «بريكس» اليوم في مدينة غوا الهندية والتي تجمع قادة كل من روسيا، الصين، البرازيل، الهند وجنوب إفريقيا، ومتوقع أن يبحث خلالها اقتراح هندي لإنشاء صندوق لإعادة إعمار سورية.

وكانت وكالة «نوفوستي» الروسية، نقلت عن مصدر في الحكومة الهندية، في الثامن من الشهر الجاري أنه من المتوقع أن تطرح دول مجموعة «بريكس» خلال قمتها المرتقبة إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار سورية بعد الحرب.

وبعد وصوله إلى غوا اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بنظيره الصيني شي جين بينغ وتبادلا الآراء حول سورية، حسبما أفاد بذلك المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

ونوه بيسكوف إلى أنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى تشابه مواقف الدولتين التي تتلخص في ضرورة التصدي للإرهاب، وكذلك جرى تركيز الانتباه على عدم جواز تدخل أي أحد من الخارج في الشؤون الداخلية لدول آسيا الوسطى والتعاون بين الدولتين لمنع تسلل العناصر الإرهابية الدولية إلى أراضي تلك الدول ومن هناك إلى الدول الأخرى.

كما التقى الرئيس الصيني برئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي أمس واتفقا على مزيد من التعاون لمكافحة الإرهاب.