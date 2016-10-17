أكد لـ«الوطن» أن التقاء المصالح التركية والسعودية وراء عدم استقرار سورية والعراق … القائم بأعمال السفارة العراقية: داعش سيتلقى ضربة قاصمة في الموصل

| جانبلات شكاي

أعلن القائم بالأعمال في السفارة العراقية في دمشق رياض حسون الطائي، أن القوات المسلحة العراقية ستوجه «ضربة قاصمة لداعش»، معتبراً أن نهاية التنظيم في الموصل «ستضعف وجوده في أي منطقة يسيطر عليها حالياً».

وفي مقابلة خص بها «الوطن»، أكد الطائي أن التقاء المصالح التركية والسعودية وراء عدم استقرار سورية والعراق، مشيراً إلى أن مطامع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سورية هي ذاتها في العراق «بإعادة مجد الإمبراطورية العثمانية»، وأن جانباً كبيراً من هذه المطامع يحركها نفط الموصل.

وانتقد الطائي تصريح وزير الخارجية السعودي الخميس الماضي الذي وصف فيه الحشد الشعبي بأنه «ميليشيات طائفية تقودها إيران»، معتبراً أن ما قاله عادل الجبير هي «هرطقة وهراء».

وأكد الطائي أن وجود القوات التركية في الأراضي العراقية من دون موافقة الحكومة في بغداد «سيؤثر على عملية تحرير الموصل وسيعقدها»، مطالباً أردوغان بسحب هذه القوات «العدوة» على اعتبار «أن استعدادات الشعب العراقي القوية والهائلة كافية لمواجهة أي قوة موجودة على الأرض».

ورأى أن التطورات الدولية الأخيرة، أجلت موضوع التزامن بين تحرير الموصل وتحرير الرقة، وقال: هناك أطراف دولية ليست لديها النية لإخراج داعش من الرقة في الوقت الحاضر.