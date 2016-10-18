الدوري التصنيفي– المجموعة الأولى … صراع مرير على التأهل ونتائج كبيرة وأرقام قياسية

| نورس النجار

حافظ جبلة على صدارته في المجموعة الأولى من الدوري التصنيفي التي تجري مباريات ذهابه في دمشق، ولعب جبلة ست مباريات فاز في خمس منها وتعادل في واحدة محافظاً على سجله خالياً من الهزائم ومرماه نظيفاً من الأهداف.

وتميز جبلة بدفاعه القوي ولدغاته المؤثرة، وتعامل مع كل المباريات بمنطق وعقلانية، فلم يسرف بالهجوم والامتداد، ولم يخرج من منطقته الدفاعية، لذلك كان مقلاً بتسجيله الأهداف التي بلغت 8 أهداف في ست مباريات.

المباراة الأخيرة التي تنتظره في نهاية الذهاب سيلعبها على أرضه استثنائياً مع حطين بعد أن اتفق الطرفان على ذلك، وسيلعبان الإياب في ملعب الباسل في اللاذقية.

والتنافس في هذه المجموعة على التأهل للصعود إلى الدوري الممتاز يبدو معقداً أكثر من المجموعة الثانية الذي بات مكشوفاً ومعروفاً إلى حد بعيد حتى الآن.

والمراكز الثلاثة الأولى تبدو محجوزة لفرق جبلة والمجد وحطين، كما تشير النتائج التي انتهت وحققتها الفرق الثلاثة، وتداول المراكز ستحدده مباريات الأسبوع الذي سيواجه فيها جبلة (المتصدر) فريق حطين (الثالث)، على حين سيواجه المجد (الوصيف) فريق النواعير (الرابع) والمباراتان مهمتان للغاية لتثبيت المواقع والبحث عن مراكز أفضل، وننظر هنا إلى النواعير برصيد قليل (7 نقاط) المحاصر من فريقي الكسوة والحرية (6 نقاط) فإنه يتطلع إلى التقدم والهروب من هذا الحصار لبلوغ أمله.

من هنا نجد أن المنافسة ستكون شديدة وكبيرة على المركزين الرابع والخامس بين ثلاثة فرق هي (النواعير والكسوة والحرية) والفارق بينهم نقطة واحدة، وهذا بعرف بكرة القدم يسمى الفارق المعدوم.

فضلاً عن اللقاءين السابقين فإن اللقاء الثالث في المجموعة سيكون ساخناً لأنه يجمع الحرية والكسوة وهما على المستوى نفسه من المراكز والنقاط، وأحدهما يريد أن يفض الشراكة عن الآخر، ويتطلع إلى البدء بمعاملة التأهل وصولاً إلى الدوري الممتاز.

المباراة الرابعة في المجموعة ستجمع الجهاد مع مصفاة بانياس وكلاهما لم يحقق أي فوز هذا الموسم، ويتطلع إلى تحقيقه، الجهاد سيرفع رصيده إلى ست نقاط إن فاز والمصفاة سيصل إلى النقطة الرابعة إن فاز، ومع ذلك هما بحاجة إلى جهود مضنية وصولاً إلى مواقع المنافسين، ومع ذلك فإن المباراة لن تخرج عن غيرها من ناحية الأهمية والإثارة.

الجولة الأخيرة ستقام يومي الأربعاء والخميس القادمين، فيلعب الأربعاء في جبلة فريقها مع حطين، وفي الفيحاء الحرية مع الكسوة، ويلعب الخميس الجهاد مع مصفاة بانياس على ملعب الفيحاء وبدمشق على ملعب تشرين يلتقي المجد مع تشرين.

أرقام قياسية

شهد الدوري التصنيفي في مجموعته الأولى عدة أرقام قياسية تتعلق بتسجيل الأهداف، فبلغت أهداف المجموعة 57 هدفاً في 24 مباراة، بواقع 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

وتتنافس فرق المجد والنواعير والكسوة على صدارة الهدافين فلكل واحد منها 11 هدفاً وفي المركز الرابع فريق جبلة وله ثمانية أهداف يليه حطين بسبعة ثم الجهاد والحرية بأربعة، وأخيراً مصفاة بانياس بهدف واحد.

جبلة لم يدخل مرماه أي هدف يليه المجد وعليه أربعة أهداف ثم حطين خمسة أهداف والحرية والجهاد ثمانية أهداف ثم الكسوة والنواعير بعشرة أهداف وآخرها مصفاة بانياس ودخل مرماه 12 هدفاً، والمجموعة شهدت نتائج كبيرة باتت تعتبر قياسية نظراً لوفرتها فأعلى نتيجة سجلتها مباراة النواعير والكسوة وانتهت نواعيرية 5/3 ولم يكتف الرقم القياسي بالنتيجة الرقمية فقد شهدت المباراة ركلتي جزاء للنواعير ضاعتا، كما شهدت طرد لاعب الكسوة طلال العبدو.

ومن النتائج الكبيرة فوز المجد على الحرية 5/1 والكسوة على مصفاة بانياس 5/صفر، وأكثر الفرق نيلاً للتعادل النواعير وقد حققه أربع مرات من ست مباريات لعبها، فاز في واحدة وخسر واحدة والتعادل حصل ثلاث مرات لفرق الكسوة والحرية والجهاد، وحطين تعادل مرتين على حين تحقق التعادل مرة واحدة لفرق جبلة والمجد ومصفاة بانياس.

جبلة لم يتعرض لأي خسارة، وأندية المجد وحطين والنواعير خسرت مرة واحدة وخسر الكسوة والحرية مرتين والجهاد ثلاث مرات ومصفاة بانياس خمس مباريات.

أشهر الهدافين

لم يبرز الهدافون في الدوري بشكل واضح أو صريح، فتوازع التسجيل لاعبو الفرق دون أن نرى أي قناص يلفت الأنظار.

في جبلة يبرز معتز اليوسف الذي سجل أربعة أهداف وهي نصف ما سجله الفريق.

وفي المجد المهاجم البديل مهند خراط سجل ثلاثة أهداف على حين سجل ستة لاعبين بقية أهداف الفريق.

وفي حطين سجل أحمد كلزي ثلاثة أهداف وسجل بقية الأهداف أربعة لاعبين.

وفي النواعير نجد ماهر برازي وأحمد بصير وسجلا ثلاثة أهداف على حين سجل باقي أهداف الفريق ثلاثة لاعبين.

وفي الكسوة سجل ثلاثة لاعبين هدفين وسجل خمسة لاعبين هدفاً واحداً.

وفي الحرية محمد يوسف وسجل هدفين وسجل باقي الأهداف لاعبان اثنان.

وفي الجهاد سجل عبد السلام إبراهيم هدفين وهدفا الفريق الآخران سجلهما لاعبان اثنان.