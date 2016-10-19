محمد بن سلمان يرشو كل صحفي أجنبي يمتدحه بـ100 ألف دولار

أكد المدير التنفيذي لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» كينيث روث، أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يدفع 100 ألف دولار لكل صحفي أجنبي يمتدحه ويكتب عنه «أشياء جيدة»، في حين يضع الصحفيين الذين يرفضون ذلك في «مكانة منبوذة»، وذلك في تغريدة عبر حساب روث على «تويتر».

وفيما بدا وأنه توثيق لما ذكره روث، أكدت مواقع إعلامية أن وكالة «بلومبيرغ» الأميركية أجرت سلسلة مقابلات خلال الشهور الماضية مع محمد بن سلمان ونشرت عدداً كبيراً من المقالات عنه شخصياً.

وشهدت تعليقات ناشطين سوريين معارضين على فيسبوك هجوماً على المسؤول السعودي منتقدين «البذخ لمجرد الأحاديث واللقاءات» معتبرين أن «الأولى بمن يسمى أميراً أن يدعم إخوانه في الثورة السورية».

وفي موقف غاضب نشر نشطاء صوراً لأطفال سوريين في مخيمات النزوح في الأردن وتركيا كتبوا تحتها «اعطنا دولاراً لنرفع صورك»، كما اعتبر نشطاء آخرون أن المبلغ المدفوع «لا يكفي على اعتبار أن كيل المدائح لأمير لا يتمتع بأي صفات حميدة أمر صعب للغاية».

واضطرت صفحات معارضة إلى حذف الخبر بعد نشره دون ذكر أسباب قيامها بذلك!