مسعد لـ«الوطن»: أنقرة ترغب بالانسجام مع الموقف الروسي

أكد رئيس وفد معارضة الداخل (مجموعة حميميم) إلى محادثات جنيف إليان مسعد أن اجتماع لوزان «نجح»، معرباً عن اعتقاده بإمكانية «احتواء الأزمة في سورية وبالتحديد قبل نهاية العام الجاري إذا التزمت واشنطن بما قبلته سرا سابقا بموسكو أي الاتفاق العسكري، وما التزمت به في لوزان».

وفي تصريح لـ«الوطن» ربط مسعد دعم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بدعوات إخراج «فتح الشام» من شرق حلب، «برغبة أنقرة بالانسجام مع الموقف الروسي».