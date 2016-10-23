ترحيل ألف من نازحي دير الزور في القامشلي إلى دمشق جواً

| وكالات

شهدت مدينة القامشلي في محافظة الحسكة أمس عملية ترحيل ألف نازح من محافظة دير الزُّور عن طريق مطار القامشلي إلى دمشق، وذلك بعد يوم واحد من اتهام «المرصد الآشوري لحقوق الإنسان»، لـ«الإدارة الذاتية» في شمال البلاد التي يهيمن عليها «حزب الاتحاد الديمقراطي»، وجناحه المسلح «وحدات حماية الشعب»، بممارسة تغيير ديموغرافي في المحافظة عبر الإحصاء السكاني الذي بدأته الأسبوع الفائت في القامشلي، وفرضت لاستكماله أول من أمس حظر تجوال في المدينة.

ونقلت مواقع معارضة مقاطع فيديو أظهرت مجموعة من الباصات المتشابهة حيث كانت تنقل أسراً من المدنيين في أحد شوارع المدينة. وشهدت تعليقات النشطاء شتائم مختلفة على الأكراد.