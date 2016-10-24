ذهاب الدوري التصنيفي في كلمات … جبلة طار في القمة… والمجد وحطين بلا همة

| نورس النجار

أنهت فرق المجموعة الأولى في الدوري التصنيفي مبارياتها لمرحلة الذهاب وطار جبلة في القمة متصدراً فرق المجموعة بلا خسارة ومبتعداً عن مطارديه بفارق جيد، ما يجعله يخوض الإياب بلا ضغوط وبراحة تامة، وأسدلت الستارة في المجموعة على مباراة النواعير والمجد التي فاز فيها النواعير بهدف نظيف كان بمنزلة المفاجأة، وهذه الخسارة أبعدت المجد عن المتصدر، ومهما كانت الأسباب والمسببات فإن المجد غير معذور في هذه الخسارة، وغير معذور في بعض النتائج التي حققها وخصوصاً أنه يلعب على أرضه.

كيف كانت صورة المجموعة وصورة فرقها؟ التفاصيل نجدها في التقرير التالي:

مستويات

فرق المجموعة تقع في مستويات متعددة بعضها منافس بقوة وبعضها الآخر يبحث عن المنافسة، والجميع له آمال وحظوظ بدخول الدوري الممتاز وإن كانت هذه الآمال متفاوتة بين فريق وآخر.

المستوى الأول يقع فيه فريق جبلة الذي لم يخسر أياً من مبارياته ولم يدخل مرماه أي هدف، ولعب أغلب مبارياته في الدوري بواقعية، فلم يغامر كثيراً بالهجوم حتى لا ينكشف ظهر الفريق، وضمن هذه القاعدة لم يسجل الفريق أكثر من ثمانية أهداف في سبع مباريات بواقع أكثر من هدف في المباراة الواحدة.

انتصارات جبلة الخمسة تحققت على مصفاة بانياس والكسوة والجهاد بهدفين وعلى المجد والنواعير بهدف وتعادل سلباً مع الحرية وحطين ومن الممكن أن يقدم مستوى أفضل في الإياب وخصوصاً إذا منح مهاجموه حرية التحرك بشكل أفضل.

المستوى الثاني

المستوى الثاني يحتله فريقا المجد وحطين وجاءت نتائجهما على غير المتوقع، وكان بالإمكان أفضل مما كان، فالمجد بدأ الدوري بقوة ففاز على الحرية 5/1 اتبعه بفوز قيصري على الجهاد 2/1، ثم طب بالتعادل مع الكسوة 1/1 وخسر بالدقيقة الأخيرة أمام جبلة صفر/1 ليستعيد قواه فيفوز على حطين 1/صفر وعلى مصفاة بانياس 2/صفر قبل أن يخسر أمام النواعير صفر/1.

وفريق المجد لم يقدم المتوقع منه، وقد يكون ذلك بداعي الأمان والاطمئنان لكون الفريق ضامناً دخوله الدوري الممتاز، لكن ذلك ليس مبرراً للتعامل مع الدوري باستهتار أو بعدم الاهتمام، والكلام نفسه ينطبق على حطين ثالث الدوري الذي تعرض لخسارة واحدة أمام المجد صفر/1 لكنه وقع في مطب التعادل ثلاث مرات، بداية حطين لم تكن جيدة فوقع بفخ التعادل مرتين متتاليتين أمام الكسوة والنواعير 2/2 ثم فاز على مصفاة بانياس والجهاد 1/صفر قبل أن يخسر مع المجد بالنتيجة ذاتها ليفوز بعدها على الحرية 1/صفر ويتعادل أخيراً مع جبلة من دون أهداف.

حطين قرأ مبارياته كلها وعرف ما له وما عليه، هناك أخطاء دفاعية فادحة، وهناك (عك) هجومي، إصلاح ما سبق ليس صعباً، والمفترض أن يكون الدوري هذا تحضيراً جيداً لفريق حطين للدوري الممتاز، ونأمل أن يكون إيابه في الدوري أفضل من ذهابه.

إثنان من ثلاثة

من المفترض وحسب نتائج الذهاب ومستوى أداء الفرق أن يتأهل إلى الدوري الممتاز فرق جبلة والمجد وحطين، أما المقعدان الأخيران فيتنافس عليهما فرق النواعير والحرية والكسوة الذين يحتلون المواقع المتوسطة.

النواعير أفضل الفرق هذه ولم يخسر إلا مع جبلة صفر/1، لكنه كان فريق التعادلات فوقع فيها أربع مرات أمام الجهاد وحطين 2/2 وأمام الحرية ومصفاة بانياس 1/1، ثم هب في آخر أسبوعين ففاز على الكسوة 5/3 وعلى المجد 1/صفر، ليصبح رابع الترتيب ومؤهلاً ليحجز مقعداً في الدوري الممتاز.

الحرية لا يختلف كثيراً عن النواعير فعاش مضطرباً ولولا فوزاه على من خلفه لعاش نكبة المراكز الأخيرة، الحرية فاز على مصفاة بانياس 1/صفر وعلى الكسوة 2/1 وخسر أمام فرق المقدمة المجد 1/5 وأمام حطين صفر/1 وتعادل ثلاث مرات مع النواعير والجهاد 1/1 ومع جبلة صفر/صفر، ويبتعد عن الرابع بنقطة واحدة، وله أمل كبير بدخول الدوري الممتاز إن تحسن أداؤه ونتائجه وخشي الفرق الذي تقع خلفه.

الكسوة ضاعت آماله في شربة ماء عندما تعثرت نتائجه في خط النهاية فخسر نقاطاً مضاعفة مع فرق تباريه وتنافسه على دخول الدوري الممتاز، فخسر أمام النواعير 3/5 وأمام الحرية 1/2 وهما أشد تأثيراً من خسارته أمام جبلة صفر/2.

لم ينل الكسوة إلا ست نقاط من فوز كبير على مصفاة بانياس 5/صفر وثلاثة تعادلات مع حطين 2/2 ومع المجد 1/1 ومع الجهاد صفر/صفر، وآمال الفريق مازالت قائمة والمهمة صعبة ولا شيء مستحيلاً بكرة القدم إن تمت معالجة الأخطاء والثغرات.

أخيراً

الجهاد ومصفاة بانياس جاءا آخر الترتيب ولم يحققا أي فوز بالذهاب، وآمالهما ضيقة إلا أن أحدثا معجزة في الإياب، فالجهاد نال أربع نقاط من أربعة تعادلات حققها مع النواعير 2/2 ومع الحرية 1/1 ومع الكسوة ومصفاة بانياس صفر/صفر وخسر أمام المجد 1/2 وأمام حطين صفر/1 وأمام جبلة صفر/2.

والمصفاة نال نقطتين من تعادلين مع الجهاد صفر/صفر والنواعير 1/1 وخسر أمام جبلة والمجد صفر/2 والحرية وحطين صفر/1 والكسوة صفر/5.

الفريقان قدما ما عليهما من إمكانياتهما المتاحة، وعسى في الإياب أن يكونا أفضل وأن يغيرا صورة الذهاب فربما ابتسمت لهما الأقدار.

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