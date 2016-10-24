أكد أن الإداريين هم سبب تراجع ترتيبها.. وشعبان: أكبر مشكلة في جامعاتنا هي «السياح»! … خميس: لا ننكر الخلل في الجامعات وسنسعى إلى تصويبه

| فادي بك الشريف

قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: إنه لا يمكن أن ننكر الخلل الإداري الحاصل في الجامعات والكليات، مشدداً على ضرورة معالجة الواقع الإداري والترهل الحاصل وفق آلية معينة عن طريق مجلس التعليم العالي الذي له رمزية تختلف عن أي مجلس آخر.

وخلال اجتماع عقده مع القائمين على التعليم في مقر وزارة التعليم العالي أمس، أشار خميس إلى وجود آراء متباينة ومترامية حول تطبيق السنة التحضيرية والامتحان الوطني، مؤكداً ضرورة تبني آراء صحيحة لإقناع الشريحة المستهدفة.

وشدد خميس: على ضرورة التركيز على الواقع الإداري فهو في عهدة مجلس التعليم العالي بغية تطويره، مضيفاً: إنه من غير المقبول أن نترك كل عميد كلية وحده، ومعتبراً أن السبب بتراجع جامعاتنا هم القائمون الإداريون عليها.

وخلال الاجتماع أعلن وزير التعليم العالي عاطف النداف عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس جامعة تشرين لتصويب مسار التعليم المفتوح ليتم عرض النتائج على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرارات اللازمة.

من جهته اعتبر رئيس جامعة تشرين هاني شعبان أن أكبر مشكلة في الجامعات الحكومية هي «السياح الجامعيون» من الطلاب الذين يمكثون في الجامعة لفترات طويلة، ذاكراً أهمية أن يتم تحويلهم إلى نظام تعليمي آخر.