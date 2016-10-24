نصر اللـه: الحالة الوحيدة التي تُعيدنا إلى لبنان هي الانتصار في سورية

| وكالات

أكد الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر اللـه أن «الحالة الوحيدة التي تُعيدنا إلى لبنان هي الانتصار في سورية»، وأوضح: «ألحقنا الهزيمة بمشروع الجماعات التكفيرية في العديد من الجبهات وما نتطلع إليه هو الانتصار الحقيقي».

وفي ذكرى أسبوع الشهيد حاتم حمادة (الحاج علاء) في بلدة القماطية في جبل لبنان رأى نصر اللـه أن معركة حلب معركة مصيرية لكل المنطقة كما معركة الموصل اليوم، مشدداً على أن العالم كله احتشد خلف معركة حلب وكان لابد لنا من تعزيز الكادر القيادي الموجود هناك وكان في طليعتهم الشهيد علاء.

ووفق موقع «المنار» اللبناني أضاف نصر اللـه: «غداً سيقال إن حلب لتركيا وليست للسوريين كما يحصل اليوم بالنسبة للموصل»، ورأى أن تركيا تريد المقاتلة في الموصل بذريعة الدفاع عن نفسها وممنوع على الحشد الشعبي العراقي أن يقاتل.

ولفت نصر اللـه إلى أن الأيام كشفت أن المعركة في سورية تهدف إلى إحداث تغييرات وجودية والخريطة السياسية للمنطقة مشدداً على أن حزبه «سيكون حيث يجب أن نكون وسيُهزم الظلاميون وستنتصر دماء الشهداء والقادة».