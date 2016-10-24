خلال مشاركتها باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ135 في جنيف … عباس تطالب بدعم سورية جراء الانعكاسات السلبية للعقوبات الاقتصادية

| وكالات

دعت رئيس مجلس الشعب هدية عباس خلال الاجتماع التشاوري للمجموعة الإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي إلى دعم البند الطارئ المقدم من مجلس الشعب السوري والمتعلق بالانعكاسات السلبية للعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري.

واعتبرت عباس أن هذه العقوبات أحادية الجانب وتستخدمها بعض الدول لممارسة الضغوط وتمس بشكل مباشر حقوق الإنسان الأساسية.

وبمشاركة الوفد السوري الذي ترأسته عباس انطلقت أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ135 في جنيف.

ووفق وكالة «سانا» للأنباء فإن المشاركين في الاجتماعات يبحثون على مدى خمسة أيام دور البرلمانات في الاستجابة العاجلة لانتهاكات حقوق الإنسان وحرية المرأة ومشاركتها في العملية السياسية وتقارير اللجان حول الأمن والسلم والتنمية المستدامة والتمويل والتجارة وشؤون الأمم المتحدة.

من جانبها شاركت عضو مجلس الشعب أشواق عباس في منتدى النساء البرلمانيات الذي يناقش دور النساء في البرلمان وسبل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

ويضم الوفد السوري إضافة إلى رئيس المجلس وعباس، أعضاء مجلس الشعب بطرس مرجانة وأحمد كزبري وعمار بكداش ومحمد حمشو وفادية ديب.