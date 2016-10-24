قافلة مساعدات دخلت المعضمية.. وتسوية أوضاع 160 مطلوباً بحمص … الجيش يحكم سيطرته على كتيبة الدفاع الجوي بحلب.. ومزارع بغوطة دمشق

| حلب – الوطن

سيطر الجيش العربي السوري وحلفاؤه على كتيبة الدفاع الجوي جنوب حلب واقترب من بلدة خان طومان، بموازاة توسيع سيطرته في غوطة دمشق الغربية التي شهدت أيضاً دخول قافلة مساعدات إلى مدينة المعضمية، أما في حمص فقد تمت تسوية أوضاع 160 مطلوباً، على حين دمر الجيش في حماة نفقاً للمسلحين يصل بلدتي معردس بطيبة الإمام.

وأكد مصدر ميداني لـ«الوطن» أنه وإثر اشتباكات عنيفة جداً مع ميليشيا «جيش الفتح» بزعامة جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، تمكن الجيش والحلفاء من الهيمنة بشكل كامل على كتيبة الدفاع الجوي التي انسحب منها في حزيران الماضي والقريبة من مدخل المدينة الجنوبي ومن خان طومان البلدة الإستراتيجية، ما أسفر عن القضاء على أكثر من 30 مقاتلاً معظمهم من الجنسيات الأجنبية وفق تنسيقيات المعارضة، وأوضح المصدر، أن سيطرة الجيش على الكتيبة مكنته من السيطرة النارية على تلة بازو الحيوية ومناطق الراشدين الرابعة والخامسة والبريج وعلى قرى في المنطقة المحيطة بها وليحطم بذلك خط الدفاع الأول عن خان طومان ويمهد الطريق نحو إنجازات عسكرية مقبلة.

بدوره دك الطيران الحربي السوري والروسي معاقل المسلحين في الأرياف الجنوبية والغربية والشمالية لحلب في كفر حمرة وسوق الجبس وخان طومان وأورم الكبرى وخان العسل والأتارب وفي محيط وداخل الفوج 46 حيث يجري تدريب المسلحين.

وفي ريف دمشق الغربي أشار مصدر عسكري وفق «سانا»، إلى أن وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية سيطرت على مجموعة من المزارع شمال غرب بلدة خان الشيح وجنوب غرب بلدة زاكية، بعد اشتباكات عنيفة مع «فتح الشام» والمجموعات المنضوية تحت زعامته.

من جهتها دخلت قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 24 شاحنة تتضمن مواد غذائية وطبية وألبسة إلى مدينة المعضمية بريف دمشق الغربي، حيث نقلت «سانا» عن مسؤول المصالحة في المدينة محمد نعيم رجب أن القافلة ضمت «7 آلاف سلة غذائية و7 آلاف كيس طحين ومواد طبية وألبسة شتوية وسلات صحية وأجهزة إنارة».

وفي ريف حماة الشمالي، أغار الطيران السوري أمس على مواقع جبهة فتح الشام في كل من صوران وطيبة الإمام، ما أدى إلى مقتل عشرات الإرهابيين والمسلحين وتدمير عتاد حربي لهم بمن فيه، بينما قتل قناص من الجيش أكثر من 23 مسلحاً مما يسمى «جيش النصر»، على محور صوران أيضاً.

في غضون ذلك دمرت وحدة من الجيش نفقاً بطول 2.5 كيلو متر يمتد من بلدة معردس إلى مدينة طيبة الإمام، كان يستخدمه المسلحون والإرهابيون لتحركاتهم وتنقلاتهم والاعتداء على نقاط الجيش والقوى الرديفة وعلى القرى الآمنة في تلك المنطقة، كما دمر الطيران الحربي 4 آليات للإرهابيين في قرى وبلدات صوران واللطامنة ومحيط تل بزام أيضاً.

وفي حمص ذكر مصدر عسكري في المدينة لـ«الوطن» أن الجيش اشتبك أمس مع مقاتلي داعش بمحيط حقل شاعر وعلى محور قرية حويسيس وتل الصوانة بريف مدينة تدمر الشمالي الغربي وسط قصف جوي ومدفعي طال مواقع التنظيم ما أسفر عن إيقاع عدد من مقاتلي التنظيم قتلى ومصابين وتدمير عدد من آلياتهم، بموازاة التصدي لهجوم عنيف شنه التنظيم على النقاط المحيطة بحقل المهر النفطي بريف حمص الشرقي.

في الأثناء أفاد مصدر أمني بمحافظة حمص لـ«الوطن» بأن السلطات الأمنية المختصة بالتعاون مع لجنة التسوية بالمحافظة ولجان اللقاء الوطني سوت أوضاع 160 مطلوباً من أحياء المدينة ومدن الرستن وتلبيسة وتلكلخ بريفيها الشمالي والغربي.