4 شهداء بقذائف الإرهاب على دمشق وطفلة بريف إدلب … مزيد من التقدم للجيش في الغوطة الشرقية

| الوطن – وكالات

حقق الجيش العربي السوري تقدماً في غوطة دمشق الشرقية، بالترافق مع بدئه عملية عسكرية في محور حرستا لإعادة تأمين طريق دمشق ـ حمص وواصلت وحداته العاملة في درعا والقنيطرة ودير الزور بمؤازرة سلاح الجو استهداف تجمعات وتمركزات التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في تلك المحافظات.

في المقابل واصل مسلحو ميليشيا «جيش الإسلام» استهدافهم للسكان الآمنين في أحياء دمشق وفي ضاحية حرستا السكنية بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية التي ارتقى جراءها 3 شهداء وأصيب أكثر من 22 شخص بجروح، بينما.

وبحسب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش العربي السوري وحلفائه من جهة والميليشيات المسلحة في الغوطة الشرقية وحقق الجيش العربي السوري خلالها تقدماً في بلدة الميدعاني.

ووفق المصادر فقد بدأ الجيش العربي السوري أمس عملية عسكرية في محور حرستا لإعادة تأمين طريق دمشق ـ حمص.

في المقابل، أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق في تصريح نقلته وكالة «سانا» بأن «المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بأكثر من 32 قذيفة صاروخية وهاون ضاحية حرستا السكنية ومحيطها» في ريف دمشق.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب «باستشهاد 3 أشخاص وإصابة 21 آخرين وإلحاق أضرار مادية بعشرات المنازل وميكرو باص عام وآخر يقل موظفي مشفى البيروني».

وفي وقت سابق ذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق أن «إرهابيين استهدفوا صباح اليوم حي المزة 86 بقذيفة صاروخية تسببت بإصابة شخص بجروح».

ولفت المصدر إلى «وقوع أضرار مادية في صالة الفيحاء الرياضية دون وقوع إصابات نتيجة سقوط قذيفة صاروخية في حي المزرعة السكني».

وفي ريف إدلب، ذكرت مصادر أهلية في بلدتين الفوعا وكفريا أن «قذائف أطلقها إرهابيون مما يسمى «جيش الفتح» سقطت على الأحياء السكنية في البلدتين المحاصرتين وتسببت باستشهاد طفلة عمرها 5 سنوات وإصابة 5 أشخاص بينهم امرأة وطفلان بجروح إضافة إلى وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل».

جنوباً، قضت وحدة من الجيش العربي السوري على مسلحين من تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية في ريف القنيطرة الشمالي.

وبحسب «سانا» فإن «وحدة من الجيش «دمرت بصاروخ موجه سيارة تقل عدداً من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي على طريق الحميدية الحرية» بالريف الشمالي للمحافظة».

شرقاً، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض أن اشتباكات تدور بين قوات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة لها من جهة، وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، في محيط اللواء 137 جنوب غرب مدينة دير الزور، وسط قصف متبادل بين الجانبين، «ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية». كما «قصفت الطائرات الحربية» مناطق في محيط اللواء ومحيط مطار دير الزور العسكري وأماكن في منطقة حويجة صكر، بينما «استهدف» التنظيم مناطق في حيي هرابش والجورة بمدينة دير الزور، المحاصرة من قبل التنظيم في المدينة، «ما أسفر عن سقوط جرحى»، بحسب المرصد.