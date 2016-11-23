تقرير بريطاني: أميركا والسعودية تسلحان داعش عبر تركيا

| وكالات

كشف تحقيق أجرته مجموعة «Conflict Armament Research» البريطانية، ونقله موقع «روسيا اليوم» أن المعلومات التي جمعها فريق التحقيق الذي ترأسه جيمس بيفان، ممثل المجموعة، في مواقع تم طرد مسلحي داعش منها في محافظة نينوى العراقية، تشير إلى أن مقاتلي داعش استلموا «مواد كيميائية لا يمكن اقتناؤها إلا في السوق الداخلية التركية».

وأكد التقرير أن دولة أوروبية شرقية مصنعة لإحدى علب الذخائر التي عثر عليها في أحد مقرات التنظيم، ورداً على استفسار من المجموعة، ردت بأنها باعت هذه الذخائر على نحو مشروع إلى الولايات المتحدة والسعودية، لتسلم لاحقاً عبر تركيا إلى فصائل المعارضة السورية شمال البلاد، ولكن هذه الأسلحة استخدمت في نهاية المطاف ضد القوات العراقية.

وأكد التحقيق أن الفترة التي تفصل خروج الأسلحة من المصانع واستخدام داعش لها «لم تتجاوز أحياناً شهرين فقط».

وذكر التقرير بفشل الولايات المتحدة بتسليح فصائل عدة من المجاهدين «المعتدلين» المحاربين للقوات السوفييتية في أفغانستان في الثمانينات، وبعد ذلك وقعت هذه الأسلحة أيضاً في أيدي الجماعات الأكثر تشدداً، ما أدى في نهاية المطاف إلى بروز مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.