رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة: هدفنا تعزيز مقومات الصمود في مواجهة الإرهاب … الرئيس الأسد: دعم موسكو خفف معاناة السوريين من الإرهاب والعقوبات

| الوطن – وكالات

أكد الرئيس بشار الأسد أن الدعم الروسي لسورية وخصوصاً في الجانب الاقتصادي «ساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الشعب السوري بسبب الحرب الإرهابية التي يتعرض لها والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات»، الأمر الذي أكده رئيس الجانب الروسي في اللجنة السورية الروسية المشتركة نائب رئيس مجلس الوزراء ديمتري راغوزين موضحاً أن الهدف الرئيسي للدعم الذي تقدمه بلاده لسورية هو «تعزيز مقومات الصمود في مواجهة الإرهاب».

وبحسب بيان رئاسي نقلته «سانا» فقد استقبل الرئيس الأسد أمس وفداً روسياً برئاسة راغوزين موضحة أن الوفد ضم «نواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية».

وذكر البيان أن الحديث خلال اللقاء «تناول العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط سورية وروسيا والتنسيق القائم بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية».

وأشار الرئيس الأسد إلى أن «السياسات والمواقف التي تنتهجها روسيا سواء على المستوى الدولي أو ما يتعلق بالحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية أكدت موقع موسكو الطبيعي كقوة عظمى أساسها المبادئ والقيم والتمسك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقها في تقرير مصيرها».

ولفت الرئيس الأسد إلى «أهمية الدعم الروسي لسورية في مختلف المجالات وخصوصاً في الجانب الاقتصادي لأنه ساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الشعب السوري بسبب الحرب الإرهابية التي يتعرض لها والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات»، وفق ما جاء في البيان.

من جانبه أكد راغوزين أن «الهدف الرئيسي للدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تقدمه روسيا للحكومة والشعب السوري هو تعزيز مقومات الصمود في مواجهة الإرهاب الذي يرتكب جرائم مروعة بحق السوريين والذي تجاوز خطره سورية ليمتد إلى بقاع كثيرة من العالم».

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على «تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمار والنفط والغاز والنقل».

ويعرف راغوزين بأنه العقل المدبر للصناعات العسكرية الروسية وعرّابها وهو يرأس مجمع الصناعات العسكرية الروسية، وله دور في تحديد احتياجات الجيش السوري العسكرية.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ووزراء المالية مأمون حمدان والنفط والثروة المعدنية علي غانم ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان والسفير الروسي بدمشق ألكسندر كينشاك.