تقدم للجيش في طريق حرستا حمص.. ومسلحو التل يرضخون

بينما حقق الجيش العربي السوري تقدماً في محور طريق دمشق حمص في منطقة حرستا، عادت أمس مدينة التل بريف دمشق الشمالي إلى واجهات المعارك، مع استهداف الجيش لمواقع الميليشيات المسلحة في أطراف المدينة وتحقيقه تقدما ملحوظا هناك، على حساب المسلحين الذين سارعوا إلى التفاوض خوفا من الفناء.

وبحسب مصادر أهلية في التل تحدث لـ«الوطن» فقد استهدف سلاح الجو التابع للجيش بشكل مكثف مواقع وتحصينات المسلحين في أطراف المدينة، بالترافق مع اشتباكات عنيفة حقق خلالها الجيش تقدما ملحوظا في منطقة وادي موسى.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات المسلحة وبعد الخسائر التي منيت بها، طلبت من لجنة المصالحة التدخل لدى الحكومة للتفاوض، مشيرة إلى عقد اجتماع بين اللجنة والجهات المختصة مساء أمس.

وفي الغوطة الشرقية ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن الاشتباكات تتواصل في محور أوتستراد دمشق حمص بين الجيش السوري وميليشيا «جيش الإسلام» وسط معلومات عن خسائر بشرية، مع تأكيد نشطاء على «فيسبوك» تقدم الجيش في محيط كازية رحمة على الأوتستراد. أما على محور الميدعاني باتجاه النشابية فقد حقق الجيش تقدما وسيطر على ست مزارع فيها، بحسب مصادر ميدانية لـ«الوطن».