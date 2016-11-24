سليم لـ«الوطن»: نصف مليون سوري على أرضنا ونعاملهم كمصريين

| محمد منار حميجو

قال القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في سورية محمد ثروت سليم: إن الحكومة المصرية تعامل السوريين على أراضيها معاملة المواطن المصري، كاشفاً عن وجود نصف مليون سوري فيها وهناك أكثر من 40 ألف طالب يدرسون في المدارس الحكومية، ونحو 25 ألفاً تلقوا علاجات سريعة في المشافي، إضافة إلى عدد كبير منهم عولج فيها بأمراض مزمنة.

وفي تصريح هو الأول من نوعه خص به «الوطن»، بيّن سليم أن السوري يحصل على الدعم الذي يحصل عليه المواطن المصري رغم أن هذا الموضوع يشكل عبئاً اقتصادياً على الحكومة نتيجة الضغط السكاني الكبير، إلا أنها متكفلة به وهي راضية بذلك.

وقال: إن الدولة المصرية رفضت إقامة أي مخيم لجوء للسوريين المقيمين على أراضيها وذلك احتراماً لمشاعرهم، مضيفاً: هناك بعض المناطق مثل الرحاب و6 فيها عدد كبير منهم.

وأشار سليم إلى أنه من الأمور الإيجابية التي أحدثها السوريون في مصر أن المطبخ السوري اقتحم المجتمع المصري بشكل ملحوظ، مشيراً إلى أن المصريين يفضلون الأكل السوري إضافة إلى نشاطهم الصناعي.

وأكد سليم أن الحكومة المصرية اعتبرت السوريين الذين يحملون إقامات مزورة ضحايا، وبالتالي فإنه تتم تسوية وضعهم خلال فترة قصيرة جداً، مشيراً إلى احتواء هذه المسألة عبر سد الفجوات.