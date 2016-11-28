المفوضية الأوروبية: من المستحيل تحقيق الأمن في أوروبا بمعزل عن روسيا

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكير أنه من المستحيل تحقيق الأمن في أوروبا بمعزل عن روسيا مشدداً على ضرورة مخاطبتها بندية والتعرف عليها أكثر.

وفي حديث بثته قناة «يورونيوز» أمس، قال: «الرئيس الأميركي باراك أوباما، ارتكب خطأ فادحا حينما اعتبر روسيا دولة إقليمية. أفضل من جهتي إبرام اتفاق فوق العادة معها، إذ لا يمكن بمعزل عنها ضمان الأمن في أوروبا، رغم أنني لا ألمس حتى الآن أي مسوغ يحملنا على رفع العقوبات عنها»، بغض النظر عمّا أشيع حول أن العقوبات المفروضة على روسيا لن تبقى طويلاً بعد وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة.

وأضاف: «نحن لا نتبع لقرارات السياسة الخارجية الأميركية. الولايات المتحدة تقوم بما يحلو لها، والأوروبيون لديهم مصالحهم الخاصة والمجالات التي تخصهم وعليهم إدارتها بأنفسهم».

وأشار يونكير إلى أن روسيا تتربع على أراض تصل إلى ثلاثة أضعاف المساحة التي تشغلها أوروبا الأمر الذي يحتم التعامل معها «كاتحاد كبير وأمة تعتد بكبريائها» ومخاطبتها بندية، وأن على الاتحاد الأوروبي معرفة الكثير عن «حجم» روسيا نظراً لضحالة ما يعرفه الاتحاد عنها حتى الآن.

وكان انضمام القرم إلى روسيا صيف 2014، أدى إلى توتر العلاقات بين موسكو والغرب، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من البلدان الغربية الموالية لهما، جملة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، التي ردت بدورها بعقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المنتجات الزراعية وقائمة عريضة من السلع الاستهلاكية من الاتحاد الأوروبي والدول التي انضمت إلى العقوبات ضدها.

والعقوبات الغربية ضد روسيا لم تقتصر على الاقتصاد والتبادلات، بل شملت شخصيات سياسية وعامة روسية وعددا من كبار المسؤولين الروس الذين أيدوا انضمام جمهورية القرم إلى روسيا، وساهموا في تنظيم استفتاء بهذا الخصوص.

والمفوضية الأوروبية ومقرها بروكسل، هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي ومسؤولة عن اقتراح القوانين والتشريعات وتطبيق القرارات والمعاهدات التي يصدق عليها الاتحاد، فضلا عن الإدارة اليومية لشؤونه.

ويدير المفوضية 28 عضواً مفوضاً يمثلون الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويدافعون عن مصالح الاتحاد لا عن مصالح بلدانهم الوطنية.

ويتم تعيين رئيس المفوضية من المجلس الأوروبي بعد موافقة البرلمان الأوروبي، شريطة إجماع رؤساء حكومات البلدان الأعضاء على شخصه عشية التصويت على اختياره في المجلس الأوروبي.

روسيا اليوم