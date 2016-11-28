فرانسوا فيون الرئيس المقبل للجمهورية الفرنسية

| الوطن – وكالات

فجر مرشح اليمين الوسط فرانسوا فيون مفاجأة من العيار الثقيل في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح اليمين لرئاسة الجمهورية الفرنسية بفوز كاسح أمس على زميله آلان جوبيه الذي كانت كل الإحصاءات تقدمه على أنه المرشح الأوفر حظاً، لكنه أقر أمس بخسارته.

وحتى منتصف الأسبوع الماضي كان ترتيب فيون متدنياً للغاية، وكان يتقدم عليه كل من آلان جوبيه والرئيس السابق نيكولا ساركوزي، لكنه فجر أولى مفاجآته في الجولة الأولى الأحد الماضي حيث حصل على أعلى نسبة من الأصوات وصلت إلى 42 بالمئة، وأمس حصل على أكثر من 65 بالمئة ليصبح المرشح الوحيد لأحزاب اليمين واليمين الوسط.

ومع فوز فيون بات هو المرشح الأوفر حظاً لدخول قصر الأليزيه في أيار المقبل لكون اليسار الفرنسي الذي يحكم بات في حالة لا يحسد عليها بعد تدني شعبية الرئيس فرانسوا هولاند إلى ما دون 8 بالمئة وهي أدنى نسبة ينالها رئيس فرنسي منذ تأسيس الجمهورية الخامسة.

وترجح كل المصادر الفرنسية فوز فيون بسهولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما بات يمثله من قيم صادقة وشفافية وصراحة وحزم في التعاطي مع الملفات الكبرى.

وسينظم الحزب الاشتراكي في كانون الثاني انتخابات تمهيدية أيضاً لاختيار مرشح اليسار لكن تبدو فرص الحزب ضئيلة جداً في تولي الرئاسة المقبلة بعد السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات الاشتراكية المتتالية.

وتعهد فيون بإعادة فتح السفارة الفرنسية بدمشق وإطلاق الحوار مع الحكومة السورية، وتبنى مقاربة مختلفة كلياً عن هولاند وساركوزي تجاه الحرب في سورية.