حسون أكد له أن سورية ستبقى عصية على الإرهاب … فيرغسون: ما يحدث نتيجة عمل دول لمصالحها الخاصة

| وكالات

أكد مفتي عام الجمهورية أحمد بدر الدين حسون خلال استقباله أمس الأمين العام للاتحاد العالمي للكنائس الإنجيلية المصلحة القس كريس فيرغسون أن سورية ستبقى عصية على الغزاة والإرهاب بفضل تمسك أبنائها بأرضهم ومهد الرسالات السماوية ومنطلق الحضارة الإنسانية، على حين أكد فيرغسون أن زيارته لسورية جاءت للوقوف على الحقيقة التي «اكتشفنا كم حاول الإعلام الغربي فبركة الوقائع وسنعمل على إظهار أن ما يحدث هو نتيجة عمل أدوات لدول تعمل من أجل مصالحها الخاصة وليس لمصلحة الشعب السوري».

وشدد حسون وفق «سانا» على ضرورة «عدم ربط الإرهاب بأي دين لأن كل الحروب الإرهابية التي شنت على مدى التاريخ باسم الدين أثبتت أنها استخدمته كستار لأن الإرهاب لا دين له».