الحكومة ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين إلى 125 ليرة للكيلو والشعير 100 ليرة في الموسم الجديد … خميس: استجرار كميات إضافية من الفيول لتخفيض ساعات التقنين

كلف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزارات الداخلية والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة بتشكيل فريق عمل ميداني في كل محافظة لمتابعة المنتجات الغذائية ومواد المنظفات والشامبو والصابون المزورة وفرض العقوبات الجزائية والمادية بحق المخالفين والمزورين مع التأكيد أن تقوم لجنة الصناعات في اتحاد غرف الصناعة السورية بدورها في هذا الشأن.

وأكد خميس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم أمس ضرورة تأمين كميات إضافية من مادة الفيول بهدف تحسين واقع الطاقة المولدة للكهرباء للإقلال من ساعات التقنين على أن يتم ذلك من خلال واردات الجباية في وزارة الكهرباء، إضافة إلى الموارد المعتمدة من خزينة الدولة.

وعما يتعلق بمجالس إدارات الشركات والمؤسسات العامة قرر المجلس مراجعة أدائها وعملها بحيث تكون عنصراً من عناصر إنجاح هذه المؤسسات للوصول بها إلى مستوى يرتقي لمعالجة الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة على عمل المؤسسات العامة إذ إن المطلوب منها وفق القانون رسم إستراتيجيات عمل المؤسسات والشركات العامة.

وبهدف تشجيع الفلاحين على زراعة محصولي القمح والشعير والاستمرار بتنفيذ الخطة الزراعية من خلال تقديم سعر مجز لشراء المحاصيل الزراعية الإستراتيجية حدد المجلس سعر شراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي 2016-2017 بمبلغ 125 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القمح القاسي والطري ومبلغ 100 ليرة سورية لكيلو الشعير مقارنة مع 100 ليرة لشراء كيلو القمح و75 ليرة لكيلو الشعير في الموسم الماضي.

ونظراً لأهمية الاستثمار في دفع عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية وفي تحقيق معدلات نمو أعلى قرر المجلس إعادة تنشيط عمل المجلس الأعلى للاستثمار بحيث يقوم برسم السياسات الداعمة والمشجعة للاستثمار ومتابعة تنفيذها وسيعمل المجلس وفق رؤيته الجديدة على استقبال المستثمرين والوقوف عند المعوقات التي تحول دون تنفيذهم لاستثماراتهم والعمل على تخليص الاستثمار من الروتين والبيروقراطية وتقديم محفزات جديدة من خلال تعديل التشريع الحالي الذي ينظم عمل المجلس الأعلى للاستثمار.

وخلال الاجتماع استعرض المجلس المصفوفة التنفيذية المتعلقة بتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري في مجال التربية والإجراءات المتخذة لتنفيذها من خلال ثلاثة محاور أساسية تتعلق باستمرار العملية التربوية وتطويرها عبر توفير مختلف متطلباتها وأهمية تعويض الفاقد التعليمي ومتابعة تطوير المناهج التربوية التي تركز على بناء الإنسان وترسيخ هويته الوطنية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعفاء منشآت المباقر والمداجن من ضريبة الدخل لمدة خمسة أعوام بدءاً من تكليف عام 2017 بغية التخفيف على مكلفي هذه المنشآت في ظل الظروف الحالية التي يعاني منها هذا القطاع والحفاظ على الثروة الحيوانية لدورها الرئيسي في توفير الأمن الغذائي وتشجيعاً لعودة المربين إلى هذا القطاع.

وبهدف رفع مستوى أداء المهن الطبية وتطوير الخدمات الصحية وتحسين مستواها من خلال التأهيل والتدريب لذوي هذه المهن وافق المجلس على مشروع قانون احتفاظ الحاصلين على شهادات الاختصاص قبل نفاذه بحقهم في مزاولة المهنة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية واعتبارها سارية المفعول لمدة سنتين بدءاً من بداية شهر تشرين الأول الماضي ريثما تسوى أوضاعهم ويأتي هذا المشروع نظراً للظروف التي لم تمكن العدد الأكبر من ذوي الاختصاصات الطبية من تعديل أوضاعهم. ووافق المجلس على كتاب وزارة التعليم العالي المتضمن مقترح أن يصبح تأمين طلاب الجامعات والمعاهد الحوادث الشخصية التي تقع لهم أثناء الدوام الرسمي اختيارياً. وطلب المجلس من وزارة الاتصالات والتقانة مراجعة وتقييم عمل المؤسسة العامة للبريد وتحفيزها لأن تطور أدواتها بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ويلبي حاجات المواطنين من الخدمات البريدية الحديثة.

وقيم مجلس الوزراء واقع المقالع العامة والخاصة وأكد على وزارة النفط متابعة عملها واستثماراتها. وطلب المجلس من وزارة الصناعة تفعيل العلاقة مع اتحاد غرف الصناعة وقطاع الأعمال الصناعي وكذلك الأمر مع القطاع الحرفي.