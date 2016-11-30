في بيان للخارجية الأميركية … واشنطن تعلن أنها أفقدت داعش 56% من مناطق سيطرته في العراق و27% في سورية

| وكالات

في إطار سياسة تجيير الانتصارات لمصلحتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في ختام اجتماع لممثلي 68 دولة الأعضاء في «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن أن تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية فقد 56% من المناطق في العراق، و27% بسورية، كما أن عدد مقاتلي التنظيم وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام. وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أمس، أن «القوات البرية المحلية بمساندة التحالف استعادت 56% من المناطق السكنية، التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش في السابق، و27% كانت خاضعة له في سورية».

ويوجه «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية لمواقع تنظيم داعش في سورية والعراق منذ عام 2014، وهو يفعل ذلك في سورية من دون موافقة الحكومة السورية كما أن عملياته ليست سوى عمليات استعراضية أمام الإعلام والرأي العام الأميركي. ومنذ نهاية أيلول 2015 يقوم سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية في سورية ومن بينها تنظيم داعش، لكن بيان الخارجية الأميركية لم يأت على ذكر الجهود الروسية في محاربة الإرهاب في سورية.

من جانبه أخبر المبعوث الرئاسي الأميركي إلى التحالف، بريت ماكغورك، خلال اجتماع ممثلي 68 دولة في التحالف بمقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، وفق ما نقلت وكالة «سبوتنيك» للأنباء، أنه «تم قتل جميع نواب أبي بكر البغدادي (زعيم التنظيم) تقريباً بما فيهم مسؤول العمليات الخارجية ووزراء الحرب والمالية والدعاية، ومقتل البغدادي ما هي إلا مسألة وقت».

وتوقع ماكغورك ازدياد نسبة الأراضي المستعادة «مع العمليات المتزامنة التي تجري حالياً من أجل تحرير العاصمة الإقليمية لداعش» في مدينة الموصل العراقية، وعزل عاصمتها الإدارية في الرقة السورية». وأشار المسؤول الأميركي إلى أن «تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق وسورية انخفض عام 2016 إلى أعداد لا تذكر بعد أن بلغ عام 2014 قرابة ألف شخص، وانخفض إلى 500 مقاتل عام 2015».