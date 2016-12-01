رداً على مواقف مسقط من اليمن وسورية … دول الخليج «المفلسة» تحاول إقصاء سلطنة عمان

أكد مصدر دبلوماسي بدمشق أن الرياض بدأت تعمل لإقصاء سلطنة عمان عن «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، عبر التوجه لتأسيس «اتحاد» على أنقاض «مجلس التعاون»، رداً على مواقف عمان من الأزمتين اليمنية والسورية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار المصدر إلى تصريحات وزير مجلس الشورى والنواب البحريني غانم البوعيني، لصحيفة «الحياة» المملوكة لآل سعود، والتي قال فيها: «إن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً للمناقشة في قمة مجلس التعاون التي تستضيفها بلاده شهر كانون الأول المقبل»، مؤكداً «أن الاتحاد الخليجي قد يتم من دون سلطنة عمان»، وأن «الدول التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد بالخطوات الاقتصادية والسياسية وغيرها ستكون في حال متقدمة عن مرحلة التعاون، ومن يرد أن يكون في مجلس التعاون فسيبقى».

وكان موقع «رأي اليوم» أثار الموضوع السابق واعتبر معلقاً على تصريحات البوعيني أنه «عندما يتعلق الأمر بالجوانب الخليجية الإستراتيجية العليا، فإن العفوية في التصريحات لأجهزة الإعلام، أو إطلاق الآراء في القضايا السياسية الحساسة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، من الأمور غير المستحبة، بل المحرمة في معظم الأحيان، اللهم إلا إذا كانت مدروسة بعناية فائقة وترغب جهات رسمية في تسريبها».

ورأت المصادر أن الحديث الخليجي الجديد يأتي في ظل ما تعانيه دول مجلس التعاون وخاصة السعودية من أعباء مادية جراء تدخلها في اليمن وسورية، وأقدمت معظمها أخيراً على طلب قروض دولية أو توجهت لبيع سندات خزينة، في حين كان بإمكان هذه الدول أن تحتوي اليمن وتضمه إلى «مجلس التعاون» تلبية لمطالباته المتكررة دون جدوى.

وبحسب المصادر فإن الكلام عن استبعاد مسقط، ينم عن هيمنة الرياض على قرار الإمارات الصغيرة ومعاملتها على مبدأ «من ليس معنا فهو ضدنا»، ولا يبدو مستغرباً أن تتجه الرياض لاحقاً للتدخل في أي من تلك الإمارات إذا لم يتم وضع حد لهذه السيطرة التي دفعت وتدفع بأصحاب المواقف المستقلة للاستقواء بقوى إقليمية أو دولية، وهو ما قامت وتقوم به عمان واليمن باتجاه الانفتاح على إيران مثلاً.