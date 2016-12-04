دي ميستورا يدعو إلى تجنيب حلب «معركة رهيبة»

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن أمله في التوصل إلى «صيغة ما» لتجنب «معركة رهيبة» في حلب، وأقر بأن المسلحين لن يستطيعوا الصمود طويلاً وأن المعركة للسيطرة على حلب لن تستمر لمدة أطول من ذلك. وأضاف دي ميستورا في مؤتمر بمدينة روما، حسب وكالة «رويترز» «كنت أشعر أنها ستكون معركة رهيبة ستنتهي بحلول احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة. أتمنى ألا تقع المعركة وأن تكون هناك صيغة ما».

وإضافة إلى كيري ولافروف عقد دي ميستورا مباحثات الجمعة مع العديد من وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة السورية. وتمثل لقاءات روما مقدمة لجهود تهدف لإيجاد إطار يسمح للسكان بمغادرة شرقي حلب بأمان إضافة إلى إعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض لعقد محادثات جديدة في جنيف. وقال كيري بعد مفاوضاته مع لافروف: «هذا هو هدف (المبعوث الأممي إلى سورية) ستيفان دي ميستورا وهذا على ما يبدو هدف روسيا وهدفنا أيضاً». ودعا إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى سلام في سورية، مؤكداً أن «كل الدبلوماسية لا تزال على قيد الحياة» لحل أزمة هذه الدولة، وقال «سأناضل حتى آخر يوم» لوضع حد لها، وذلك «حتى بعد نهاية ولايتي». ومن جانبها، عبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني عن قناعتها بأن سقوط المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة من حلب في يد الحكومة لن ينهي الحرب في سورية.