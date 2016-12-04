أمطار مبشرة في طرطوس والسدود تنتظر المزيد

| طرطوس – محمد حسين

أكد رئيس مركز الأرصاد الجوية بطرطوس عهد اسمندر لـ«الوطن» أن المحافظة شهدت هطلات مطرية مبشرة واقتربت بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي، مبيناً أن كمية الأمطار الهاطلة بلغت في المدينة خلال ثلاثة الأيام 109.3 ملم وبذلك أصبح مجموع الهطل المطري 152 ملم.

من جهته رأى مدير فرع الموارد المائية عيسى حمدان أن حالة السدود في المحافظة لم تتأثر بالعاصفة المطرية، ولم يحدث جريان مائي.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال حمدان: إن المياه الجوفية تأثرت بالتأكيد ما يعكس أجواء تفاؤلية بارتفاع مخازين السدود التي وصلت إلى حدها الأدنى وخاصة في سد الباسل.