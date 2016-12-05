السيدة أسماء الأسد: رغم سوء الحرب المفروضة علينا بقينا نتعلم ونعمل ونطور

| وكالات

أكدت السيدة أسماء الأسد أن الحرب التي فرضت على سورية سيئة وبشعة مثل كل الحروب والألم مر على الجميع، لافتة إلى أنه «من كل هذا السوء بقينا نتعلم ونعمل ونطور وبالتالي استطعنا أن نكون على قدر المسؤولية ونواجه التحديات التي مرت علينا».

وجاء ذلك خلال مشاركة السيدة أسماء في احتفالية أقامتها منظمة «آمال» بمناسبة اليوم العالمي للمعوقين، حيث أطلقت المنظمة تسميتها الجديدة لتصبح المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة «آمال» وذلك لرفع الصوت ثانية بأنهم «أشخاص أولاً»، وطاقات كامنة تستحق الحياة ثانياً.

وحضر الاحتفالية وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري والتعليم العالي عاطف نداف.