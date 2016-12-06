مرهج: معارضة الرياض تعرقل الحل السياسي

| وكالات

أكد الأمين العام لحزب «الشباب الوطني السوري» المرخص ماهر مرهج، أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا «يربط عقد المفاوضات بمجموعة مؤشرات دولية انطلاقاً من أن الأزمة السورية أصبحت أزمة دولية، رغم أن الحل يجب أن ينتج من المكونات السورية ويكون مرضياً لجميع الأطراف السورية.

وأضاف مرهج، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «فارس» الإيرانية: إنه في ظل الواقع الميداني الذي فرضه تقدم الجيش العربي السوري على الأرض، هناك مشكلة حقيقية تواجه الحل السياسي، متوقعاً أن تعترضه عرقلة من قبل «منصة الرياض» التي من المؤكد أنها سترفض الذهاب إلى الحوار وتضع أعذاراً مختلفة لتأجيل عقد المفاوضات، مبيناً أنهم لا يزالون يراهنون على تغيير المجريات على الأرض.