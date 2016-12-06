رودزيانكو: انتخاب ترامب قد يرفع العقوبات عن روسيا

| وكالات

أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في روسيا، ألكسيس رودزيانكو، أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، يعطي الأمل في إمكانية رفع العقوبات عن روسيا، مشترطاً لذلك «رغبة حقيقية» من ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحسين العلاقات.

وأشار رودزيانكو، أمس في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية، إلى أن إحصاءات خسائر الأعمال الأميركية بسبب نظام العقوبات من الصعب حصرها، وأضاف: «من الصعب الفصل بين تأثير العقوبات وتأثير السوق، ولاسيما أسعار النفط».

وأعرب عن اعتقاده، بأن ترامب، «سيكون وفياً بالوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه، لتحسين العلاقات مع روسيا»، وقال: «هناك احتمال كبير، أن يلتزم ترامب بما وعد خلال حملته الانتخابية، بتحسين العلاقات مع روسيا، أو على الأقل، أن يقوم ببعض الخطوات في اتجاه روسيا» ووفقاً له، فإن تغييرات كبيرة ستشهدها السياسة الخارجية الأميركية، وتوجهاتها تعطي الأمل بعلاقات أفضل مع روسيا.

وختم رودزيانكو قائلاً: وفقاً للاستطلاعات، موقف ترامب كان الأكثر شعبية بين المواطنين، لذلك يبدو لي، سيكون تحسين هذه العلاقات مع روسيا، سهلاً للغاية، على عكس الوضع الكلاسيكي، إن هذا النوع من الوعود التي تقطع خلال الحملات الانتخابية، نادراً ما يتم تنفيذها، لذلك، بمقدار ما سيكون ترامب قادراً على تنفيذ وعوده، سيكون ذلك أفضل بالنسبة له.