رداً على منتقدي إستراتيجية إيران في سورية … خامنئي: يتعين قمع العدو عند حدوده

| وكالات

رد المرشد الإيراني الأعلى في إيران علي خامنئي على منتقدي إستراتيجية بلاده في سورية، مصراً على ضرورة «قمع العدو عند حدوده»، وأهمية وجود قوات تابعة لطهران قرب حدود إسرائيل.

تصريحات خامنئي جاءت خلال استقباله، عدداً من ذوي العسكريين الإيرانيين الذين قتلوا بسورية. ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن المرشد قوله: إن «الخصوصية للمدافعين عن مراقد أهل البيت تكمن في امتلاكهم البصيرة». وتساءل قائلاً: «من يفتقر للبصيرة يسأل أين إيران من سورية وحلب؟ وهذا التساؤل يعود إلى غياب البصيرة». واستشهد بقول للصحابي علي بن أبي طالب، «فَوَاللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إلا ذَلُوا»، وأضاف مستنتجاً: «فلا ينبغي أن ننتظر حتى يأتي العدو إلى داخل بيتنا لنفكر بالدفاع عن حياضنا. بل يتعين قمع العدو عند حدوده».

وأكد أن الشباب الذين توجهوا إلى سورية والعراق «يحملون هذه البصيرة، فيما هناك البعض اليوم يجلسون هنا في البيت ولا يفهمون ما القضية». وشدد على أن «مفخرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» تكمن في امتلاكها قوات عند تخوم «إسرائيل» تتمثل بقوات حزب اللـه وقوات المقاومة وقوات أمل.

على خط مواز، رأى مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن عدم تقسيم سورية ووحدة أراضيها هي إحدى النقاط المشتركة بين روسيا وإيران.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تكثفت حركة المشاورات الروسية الإيرانية على ضوء المقترحات التي قدمها وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وزار مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف أمس الأول طهران والتقى مع مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري، وتم البحث في تطورات الأزمة السورية. كما حمل المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون سورية ألكسندر لافرينتييف رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الإيراني حسن روحاني. وأجرى لافرينتييف مع ولايتي مباحثات، تمخضت عن الاتفاق على دعم الجانبين الروسي والإيراني «للحكومة الشرعية في سورية، حماية وسلامة الأراضي السورية، وعدم السماح للجماعات الإرهابية بمواصلة أعمالها غير الإنسانية».

وسبق هذه اللقاءات في طهران، اتصال هاتفي بين بوتين وروحاني، اتفقا خلاله على مواصلة العمل من أجل تحقيق تسوية مستدامة للوضع في سورية، واستعادة الاستقرار إليها. وأعطى الزعيمان «تقييماً عالياً لمستوى التعاون الروسي الإيراني في مجال مكافحة الإرهاب»، حسب بيان صادر عن الكرملين.