توكاييف: روسيا انتزعت المبادرة في المنطقة بدعمها لسورية

| وكالات

أكد رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف، أن روسيا انتزعت المبادرة الإستراتيجية في الشرق الأوسط من خلال تقديمها الدعم العسكري لسورية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الدور الجيوسياسي لروسيا ازداد بصورة واضحة.

وقال توكاييف في كلمة ألقاها أمس، أمام طلاب المعهد الصيني للقضايا الدولية، بحسب وكالة «سانا»: إنه «قبل عدة سنوات كانت سورية وليبيا واليمن وحتى العراق دولا مزدهرة، إلا أن هذه البلدان احتلت الآن الصدارة في جدول الأعمال العالمي وفي ظل هذه الظروف ازداد دور روسيا الجيوسياسي بشكل كبير، كما عززت إيران من تأثيرها في المنطقة بشكل جدي».

وساهمت الضربات الجوية الروسية ضد التنظيمات الإرهابية في سورية التي بدأت في أيلول العام الماضي بمساعدة الجيش العربي السوري بإعادة الأمن والاستقرار إلى عدد من المناطق وتكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة.