المبعوث الصيني بدمشق ويلتقي المعلم وحيدر والمقداد اليوم … شيه: يجب ضرب المنظمات الإرهابية بيد من حديد

يبدأ المبعوث الصيني الخاص إلى سورية شيه شياو يان اليوم الأربعاء مباحثاته مع المسؤولين السوريين والتي ستتناول الوضع في البلاد وقضية مكافحة الإرهابية.

وعلمت «الوطن»، أن شيه سيجري سلسلة لقاءات منفردة مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، بعد أن يكون قد أجرى لقاء مع نائبه فيصل المقداد، كما سيلتقي لاحقا وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر، على أن يجري مؤتمراً صحفياً غداً الخميس في مقر السفارة الصينية بدمشق.

مصادر في معارضة الداخل رجحت لـ«الوطن» أن يلتقي شيه أيضاً ببعض رموز المعارضة مؤكدين أن الطلب قدم للسفارة الصينية، ولم يردهم شيء حتى مساء أمس.

ووصل المبعوث الصيني دمشق قادماً من بيروت، التي أعرب خلال زيارة لها، عن أمله بإحراز تقدم في مسألة وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب وتقديم الإغاثة الإنسانية والدفع باتجاه الحل السياسي في سورية، مشدداً خلال مؤتمر صحفي على أن «الإرهاب يعيق التوصل لوقف لإطلاق النار ويؤدي إلى استمرار الفوضى وهو عدو مشترك للبشرية جمعاء لذلك يجب ضرب كل المنظمات الإرهابية التي أدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء بيد من حديد».