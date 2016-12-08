نيكول سابا تكشف تفاصيل احتفالها بالعام الجديد

أعلنت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أنها قررت هذا العام الاحتفال بالسنة الجديدة إلى جانب عائلتها، بعدما كانت قد أحيت في السنوات السابقة حفلات فنية في هذا التاريخ بمصر.

وقالت إن انشغالها في الفترة الأخيرة بالتصوير هو السبب في خيارها بالاحتفال مع العائلة هذا العام.

وقالت: «بعد الانشغال بأيام وشهور تصوير طويلة قرّرت هالسنة قَضّي «رأس السنة» مع العيلة ما بيطلعلي؟!».