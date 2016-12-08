هيفاء وهبي تغيب عن حفلات رأس السنة

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها خبر عدم احتفالها بسهرة رأس السنة من خلال حفل غنائي لهذا العام.

هيفاء تمنت أن تكون السنة الجديدة ملأى بالسعادة والسلام لجميع الناس، كما اعتذرت من جمهورها بسبب عدم إحيائها هذا العام أي حفل غنائي في سهرة رأس السنة.

وبررت هيفاء قرارها بأنها ترغب في تمضية هذه الليلة مع عائلتها وأصدقائها.